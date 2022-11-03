СБУ ідентифікувала нових колаборантів, які проводять масові репресії у Запорізькій області

Вони виконують каральні завдання агресорів з придушення опору та залякування мешканців тимчасово окупованої територій регіону.

У ході комплексних заходів Службою безпеки України встановлено особи чотирьох чергових ворожих поплічників, які вступили до створеного окупантами «Главного управления МВД по Запорожской области». Серед них троє колишніх посадовців, які були звільнені з правоохоронних органів України за «кришування» наркоугруповань і систематичне хабарництво.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Встановлено, що у лавах псевдоутворення вони виконують каральні завдання агресорів з придушення опору та залякування мешканців тимчасово окупованої територій регіону. Для цього використовують масові репресії, переслідування і незаконні затримання громадян, зокрема учасників руху спротиву", – йдеться у повідомленні.

До потерпілих застосовують психологічний тиск, насильство, погрози, вбивства. Зафіксовано факти викрадення і катування людей.

Крім того, під виглядом незаконних обшуків колаборанти розграбовують помешкання місцевих жителів. Під час таких "нальотів" у людей зникають гроші, побутова техніка та інші особисті речі.

Також вони беруть участь у захопленні місцевих підприємств, які відмовляються співпрацювати з окупаційною адміністрацією.

Задокументовано факти обкладання "даниною" власників агропідприємств. За різні суми "відкупних" зловмисники обіцяють фермерам не перешкоджати їм у їхній господарській діяльності.

У разі незгоди – погрожують насильством та знищенням майна.

У результаті слідчо-оперативних дій співробітники СБУ зібрали беззаперечні докази злочинних дій колаборантів, встановили місця їх перебування та маршрути переміщення.

Слідчі Служби безпеки повідомили всім чотирьом фігурантам про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) КК України.

Зокрема, підозри отримали так звані:

заступник начальника "Розовского РОВД"

начальник карного розшуку "Каменско-Днепровского районного отдела милиции"

оперуповноважений "Токмацкого районного отдела милиции"

працівник "Днепрорудненского районного отдела милиции"

Наразі співробітники спецслужби проводять комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України.

Розслідування проводилось за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури.

Нагадаємо, СБУ затримала колаборанта, який допомагав ворогу захоплювати підприємства у Куп’янську. Колаборант особисто сприяв запровадженню окупаційного режиму в регіоні, а також вирішував транспортно-логістичні питання базування загарбників на території громади.