Унаслідок обстрілів прикордоння Харківщини пошкоджені будинки і громадські споруди, є загиблі

Учора, 2 листопада, окупанти обстрілювали населені пункти, що розташовані поблизу кордону з Російською Федерацією.

Про це повідомив у Telegram очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали мирне населення прилеглих до лінії зіткнення та кордону з РФ територій. Обстрілювалися міста Куп'янськ, Вовчанськ, селище Дворічна та інші населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів. Пошкоджені житлові будинки, громадські споруди, сталися пожежі”, – поінформував голова ОВА.

Він додав, що за даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, минулої доби в Куп'янську під обстрілом загинула 82-річна жінка. В Куп'янському районі 1 людина госпіталізована з пораненнями. У Чугуївському районі зазнали поранень 5 мирних мешканців.

Також вчора близько 23:00 ворог завдав удару 3 ракетами, попередньо ЗРК С-300, по Харкову. У Київському районі 1 ракета пошкодила господарську будівлю та тролейбус, решта ракет влучили в землю. Попередньо, без постраждалих.

На деокупованих територіях області триває розмінування. За добу спеціалісти ДСНС знешкодили 754 вибухонебезпечних предметів.

Однак мінна небезпека в області все ще залишається дуже високою. Вчора біля села Олександрівка Богодухівського району в полі на міну наїхав комбайн. 37-річний комбайнер госпіталізований з пораненнями. Біля села Гракове Чугуївського району на міні підірвався трактор. 45-річний тракторист загинув.

Нагадаємо, на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів поранено жінку.