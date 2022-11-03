На Дніпропетровщині є влучання у підприємство, автозаправку, будинки і коледж. Люди не постраждали.

Уночі 3 листопада російські військові обстріляли Дніпропетровську область “градами” і важкою артилерію. Повітряні сили ЗСУ збили над Нікопольським районом чотири дрони Shahed-136.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Вночі наші хлопці відправили на покій чергову зграю ворожих безпілотників. Оборонці з повітряного командування “Схід” знищили над областю 4 дрони-камікадзе Shahed-136. Збили їх над Нікопольським районом”, – розповів він.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Резніченко додав, що уночі росіяни завдали удару по об’єктах енергетичної та водної інфраструктури у Кривому Розі. Там серйозні руйнування. Працюють усі служби.

У Павлограді ворог поцілив по промисловому підприємству. Тривають відновлювальні роботи. На Нікопольщині росіяни накрили “градами” та важкою артилерією дві громади – Нікопольську та Марганецьку.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

У Нікополі зайнялася автозаправка. Вогонь уже приборкали. Снаряди пошкодили житло, коледж, меблеве виробництво й промислове підприємство. У Марганецькій громаді ворожі снаряди залишили без світла понад 1 000 родин. Енергетики уже лагодять лінії.

Раніше повідомлялося, що вночі іранський дрон-камікадзе окупантів атакував об’єкт енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській області.