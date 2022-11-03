​Збройні сили відбили дев’ять атак ворога на Донеччині і три – на Луганщині

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ вранці 253-ї доби героїчного протистояння українців російському воєнному вторгненню.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області; Верхньокамʼянське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка та Пречистівка на Донеччині.

Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по обʼєктах критичної інфраструктури та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних та 24 авіаційних удари, здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів російських окупантів зазнали райони більш як 20 населених пунктів. Серед них – Куп’янськ Харківської області, Кременчук на Полтавщині, Невське Луганської області, Водяне, Вугледар, Красногорівка і Невельське Донецької області, Сміла на Черкащині, Нова Кам’янка Херсонської області та Тернові Поди на Миколаївщині.

Зберігається загроза завдання нових ударів та задіяння ударних БпЛА, зокрема й з території Республіки Білорусь.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Орликівка і Мурав’ї Чернігівської області та Вільна Слобода, Запсілля і Харківка на Сумщині;

– з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Орликівка і Мурав’ї Чернігівської області та Вільна Слобода, Запсілля і Харківка на Сумщині; на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Алісівка, Амбарне, Анискине, Гатище, Глибоке, Зелене, Козача Лопань, Красне, Мала Вовча, Мороховець, Огірцеве, Охрімівка, Соснівка, Стариця, Стрілеча та Хрипуни Харківської області;

– з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Алісівка, Амбарне, Анискине, Гатище, Глибоке, Зелене, Козача Лопань, Красне, Мала Вовча, Мороховець, Огірцеве, Охрімівка, Соснівка, Стариця, Стрілеча та Хрипуни Харківської області; на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Дворічна, Кам’янка, Крохмальне і Фиголівка Харківської області, Греківка, Невське, Площанка і Суходіл на Луганщині та Терни і Ямполівка Донецької області;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Дворічна, Кам’янка, Крохмальне і Фиголівка Харківської області, Греківка, Невське, Площанка і Суходіл на Луганщині та Терни і Ямполівка Донецької області; на Бахмутському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Зеленопілля, Майорськ, Нью-Йорк, Опитне, Роздолівка, Сіверськ, Соледар і Спірне Донецької області;

– з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Зеленопілля, Майорськ, Нью-Йорк, Опитне, Роздолівка, Сіверськ, Соледар і Спірне Донецької області; на Авдіївському напрямку – з танків та усього спектру артилерійського озброєння, в районах населених пунктів Кам’янка, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка та Первомайське Донецької області;

– з танків та усього спектру артилерійського озброєння, в районах населених пунктів Кам’янка, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка та Первомайське Донецької області; на Новопавлівському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Новопіль та Павлівка Донецької області;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Новопіль та Павлівка Донецької області; на Запорізькому напрямку – з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Дорожнянка, Мала Токмачка, Малинівка, Новоандріївка, Павлівка, Степове та Щербаки Запорізької області.

– з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Дорожнянка, Мала Токмачка, Малинівка, Новоандріївка, Павлівка, Степове та Щербаки Запорізької області. На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

Російські окупаційні війська продовжують примусову “евакуацію” населення на тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської областей. Їй підлягають мешканці населених пунктів уздовж лівого берега річки Дніпро від населеного пункту Велика Знам’янка Запорізької області до Нової Каховки на Херсонщині.

Окупанти продовжують викрадення та вивезення автомобілів швидкої допомоги і обладнання з лікарень з населеного пункту Гола Пристань до міста Скадовськ.

На тимчасово зайнятій території Луганської області підрозділи російських окупаційних військ продовжують використовувати цивільне населення у якості “живого щита”. Так, за наявною інформацією, в місті Сватове, окупанти продовжують розміщувати свої підрозділи у школах та на підприємствах, а місцеве населення примушують продовжувати працювати та приводити дітей на заняття, незважаючи на обстріли.

За уточненою інформацією, підтверджено ураження противника за попередні дні. Так, у населеному пункті Першотравневе Миколаївської області знищено до 60 військовослужбовців, а у населеному пункті Василівка Запорізької області поранено до 50 російських загарбників.

Авіація Сил оборони минулої доби завдала по ворогу 21 удар. Під ураження потрапили райони зосередження озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони противника. Сили протиповітряної оборони збили 10 ударних дронів “Shahed-136” та БпЛА “Орлан”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони, за добу, уразили 5 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів та 3 інших важливих військових об’єкти противника.

Нагадаємо, новий пакет військової допомоги від Іспанії, що включає в себе системи протиповітряної оборони Hawk, вже на шляху до України.