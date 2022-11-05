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Аварійні вимкнення не скасовують графіки погодинних обмежень, - Укренерго

Сьогодні аварійні відключення були у 8 регіонах.

Аварійні вимкнення не скасовують графіки погодинних обмежень, - Укренерго
Фото: EPA/UPG

Аварійні вимкнення електроенергії не скасовують дію графіків погодинних обмежень в інші години доби.

Про це у Телеграмі повідомляє НЕК "Укренерго".

Зазначається, що сьогодні диспетчерський центр НЕК “Укренерго” був вимушений ввести додаткові обмеження у форматі аварійних відключень для всіх категорій споживачів у м. Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Ці додаткові обмеження стали необхідними через те, що у ранкові години споживання електроенергії було на 6,2% більше, ніж минулої суботи, 29 жовтня, та на 4,4% більше, ніж учора.

“Шановні споживачі, звертаємо вашу увагу, що введення аварійних графіків в окремі години не скасовує дію графіків погодинних обмежень в інші години доби”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у суботу, 5 листопада, в Україні зафіксували надмірне споживання електроенергії — більше, ніж у четвер та п’ятницю. Через це графіків погодинних відключень для підтримки роботи енергосистеми виявилося недостатньо.

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