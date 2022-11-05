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​У Варшаві відкрилася виставка робіт українських митців "Україна. Під іншим небом"

Представлені на ній твори – реакція художників на російську агресію.

​У Варшаві відкрилася виставка робіт українських митців "Україна. Під іншим небом"

У Варшаві відкрилася виставка робіт українських митців "Україна. Під іншим небом". Представлені на ній твори – реакція художників на російську агресію.

Про це розповіли організатори.

Твори, що представлені на виставці, зображають звірства російських окупантів. Ними митці намагаються достукатися до совісті громадськості усього світу.

"Сьогодні український народ з’єднаний як ніколи досі. І кожний бореться на своєму фронті… Я хотів би дуже подякувати нашим героям, героям на полі мистецтва, що вони своєю працею наближають цей день перемоги", - сказав Василь Зварич, надзвичайний і повноважний посол України в Польщі, відкриваючи виставку.

"Україна. Під іншим небом", - це наймасштабніша виставка сучасного українського мистецтва, що відображає реакцію українських митців на війну та напад Росії –до неї увійшли понад 200 робіт від 32-х художників та художниць.

Виставка проходить у Варшаві в Уяздовському замку за адресою U-jazdovski Jazdów 2, 00-467 Warszawa з 04 листопада 2022 до 12 березня 2023.

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