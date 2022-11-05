У Дніпрі спалахнула велика пожежа на електропідстанції.

Про це повідомляє Дніпро TV.

У районі Діївка сталася пожежа на трансформаторній підстанції. Через це зникло світло у Діївці та на житловому масиві Західний.

Нагадаємо, що у суботу, 5 листопада, в Україні зафіксували надмірне споживання електроенергії — більше, ніж у четвер та п’ятницю. Через це графіків погодинних відключень для підтримки роботи енергосистеми виявилося недостатньо.

Згодом в компанії Укренерго пояснили, що аварійні вимкнення електроенергії не скасовують дію графіків погодинних обмежень в інші години доби.