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У Дніпрі горить електропідстанція

В окремих районах міста немає світла.

У Дніпрі горить електропідстанція
Фото: Дніпро TV

У Дніпрі спалахнула велика пожежа на електропідстанції.

Про це повідомляє Дніпро TV.

У районі Діївка сталася пожежа на трансформаторній підстанції. Через це зникло світло у Діївці та на житловому масиві Західний.

Нагадаємо, що у суботу, 5 листопада, в Україні зафіксували надмірне споживання електроенергії — більше, ніж у четвер та п’ятницю. Через це графіків погодинних відключень для підтримки роботи енергосистеми виявилося недостатньо.

Згодом в компанії Укренерго пояснили, що аварійні вимкнення електроенергії не скасовують дію графіків погодинних обмежень в інші години доби.

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