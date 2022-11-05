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Росіяни депортували до Криму вихованців дитбудинку на Херсонщині

Омбудсмен звернувся до правоохоронних органів.

Росіяни депортували до Криму вихованців дитбудинку на Херсонщині
Фото: facebook/Дмитро Лубінець

Вихованців Олешківського дитячого будинку на Херсонщині віком від 9 до 17 років незаконно вивезли до Клінічної психіатричної лікарні у Сімферопольському районі.

Про це повідомив у Телеграм Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Окупаційна влада Херсонщини надалі продовжує порушувати Конвенцію ООН про права дитини та Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни. Незаконний директор дитячого закладу вчиняє відкритий геноцид та депортує дітей України до тимчасово окупованої території АР Крим", - написав омбудсмен.

За словами Лубінця, він отримав перевірену інформацію про чергове вивезення вихованців КЗ "Олешківського дитячого будинку інтернату" до Клінічної психіатричної лікарні у Сімферопольському районі. Як зазначив посадовець, такі злочинні дії росіяни підтверджують своїми недолугими наказами.

Омбудсмен звернувся до правоохоронних органів для фіксації чергового злочину Росії.

Нагадаємо, що МЗС просить відкрити кримінальну справу проти російської омбудсманки, яка всиновила викрадену українську дитину.

Росіяни продовжують утримувати викрадених дітей із захоплених агресорами районів Запорізької та Херсонської областей в окупованому Криму.

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