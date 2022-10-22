Російські окупанти продовжують утримувати викрадених з України дітей у Криму

До дітей навіть не пускають рідних.

Російські окупанти не збираються повертати на захоплені території Запорізької та Херсонської областей дітей, яких звідти вивезли ніби на оздоровлення.

Про це повідомила Асоціація реінтеграції Криму.

“Останні два тижні пропаганда окупантів продовжує експлуатувати тематику дітей із захоплених агресорів районів Запорізької та Херсонської областей, нібито “евакуйованих” до окупованого Криму, передусім до Євпаторії”, - йдеться у повідомленні.

Наразі дітей утримують у евпаторійських таборах “Дружба”, “Мрія”, “Променистий”, “Чайка” та “Здравниця”. Там вони, за інформацією місцевих мешканців, не мають нормального харчування та теплого одягу та взуття. Крім того, до дітей не пускають родичів.

Хоча дітей вивозили “на оздоровлення”, тепер їм повідомили, що ніхто їх з окупованого Криму не повертатиме, і що їм “треба йти тут до школи”.

Повідомляється, що окупанти направили до дітей 40 “вожатих”, переважно з окупаційних каральних структур, а також фейкових “козаків” та “ополченців”.

Як раніше повідомлялось, 21 жовтня російські окупанти вивезли машинами швидкої допомоги до тимчасово окупованого Сімферополя вихованців Херсонського обласного будинку дитини.