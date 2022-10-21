Головне за день. П’ятниця, 21 жовтня

Відбиті ворожі атаки на Харківщині, Луганщині і Донеччині, гальмування українського зернового експорту, санкції проти російських пропагандистів, рейд Кличка по столичних укриттях. Яким запам’ятається 240-й день повномасштабної війни.

Збройні сили України станом на 21 жовтня звільнили в Харківській області 551 населений пункт, на Херсонщині – 88 населений пункт.

Продовжуються роботи з відновлення критичної інфраструктури на всіх деокупованих територіях.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що Сили оборони уразили понтонну переправу росіян під Антонівським мостом на Херсонщині. Українські захисники відбили ворожі атаки біля населених пунктів Тернова Харківської області, Білогорівка та Золотарівка Луганської області, Лиман, Соледар, Озарянівка, Одрадівка та Первомайське на Донеччині.

Росія цієї доби завдала чотири ракетні та 10 авіаударів, а також здійснила понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

За даними українського командування, під удари авіаційних та зенітних керованих ракет ворога потрапили райони близько восьми населених пунктів. Серед них - Харків, Запоріжжя та Нововоскресенське Херсонської області.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 21-го жовтня – в нашій новині.

Міністр оборони США Ллойд Остін переговорив з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

У повідомленні Міністерства оборони США зазначається, що глава Пентагону підтвердив непохитну відданість США підтримці здатності України протистояти агресії Росії.

Також голова Пентагону провів телефонну розмову з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу – вперше з травня цього року.

Жодних деталей розмови не наводиться.

Володимир Зеленський провів сьогодні нове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Основні пункти порядку денного – захист нашого неба від ворожих ракет і дронів, захист обʼєктів інфраструктури, ураження позицій окупантів, просування наших сил і все необхідне для забезпечення армії. Доповідали військові, розвідка, міністри. Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

Як він зазначив, щоденно наближаються потрібні Україні результати і на землі, і в повітрі. Працюємо також і над тим, щоб були необхідні результати на морі.

“Цими тижнями стає все більш напруженою ситуація навколо Експортної зернової ініціативи. Ворог робить все, щоб загальмувати наш експорт продовольства. Вважаю, що цими діями Росія абсолютно свідомо розпалює продовольчу кризу, щоб вона стала такою ж гострою, якою була в першій половині цього року. На сьогодні більш ніж 150 суден знаходяться у черзі, щоб виконати контрактні зобовʼязання по постачанню нашої агропродукції.

Що ще сказав Президент – у нашій новині.

У новому документі міжнародної експертної групи Єрмака-Макфола фахівці зосередились на індивідуальних санкціях проти інформаційних солдатів Росії у цій гібридній війні, яку вона веде не лише проти України, а й проти усього цивілізованого світу.

Ці особи не просто розповсюджують наративи Кремля, а побудували ідеологічний фундамент для кривавої агресії. Вони оспівують масові терористичні акти Росії, повідомив у коментарі LB.ua голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Він додав, що пропагандисти "обманюють, маніпулюють, систематично міняють місцями добро та зло, закликають вбивати українців та бомбити наші міста, сіють заклики розпочати війну проти інших держав та радіють від перспективи перетворити їх на радіоактивний попіл". "Ці люди є справжніми розпалювачами війни. Вони так само винні у смертях десятків тисяч людей, як і ті, хто натискав на курок чи скидав бомби на лікарні та дитячі садочки. Вони так само винні у геноциді проти українців, як і працівники «Радіо тисячі пагорбів» були винні у геноциді в Руанді. Саме тому ми виокремили пропагандистів у окрему категорію", – пояснив він.

Подробиці – в новині.

Мер Києва Віталій Кличко перевірив сховища, на які найбільше скаржаться кияни. Він попередив, що винні у тому, що укриття досі перебувають у неналежному стані, понесуть відповідальність.

«На жаль, деякі голови районів та посадовці на місцях неякісно виконують доручення і свої обов’язки. Надходять скарги від киян, що багато укриттів не облаштовані. Або що гірше – зачинені. Люди під час повітряної тривоги не можуть туди потрапити. Тому будемо ухвалювати суворі рішення, щоб ті, в чиїй компетенції на місцях підготовка й утримання укриттів, несли відповідальність. Якщо вони не спроможні ефективно працювати – будемо шукати тих, хто зможе виконувати свої обов’язки належно», – наголосив Віталій Кличко.

Він також підкреслив, що місто ще кілька місяців тому виділило близько 100 млн грн для того, щоб укриття привели в належний стан. Кошти отримав кожен район Києва.

«Спочатку посадовці районів скаржилися, що немає грошей. Гроші виділили. Але не всі поспішають втілити те, на що отримали кошти. Це – неприйнятна ситуація! Адже безпека сьогодні є ключовим питанням для кожного киянина», – наголосив Кличко.

Детальніше – в новині.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!