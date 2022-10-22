Без світлла у Рівненському районі 60 тисяч абонентів.

Унаслідок ракетних ударів на території Рівненського району пошкоджено 9 будівель.

Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

Це житлові, господарські та адміністративні будівлі.

“Відповідні заміри уже зроблені. Наразі триває відновлення покрівель та вікон”, – зазначив він у своєму Телеграм-каналі.

Також за словами Коваля, 114 тисяч абонентів в м.Рівне та Рівненському районі вже зі світлом. Залишилось підключити 60 тисяч.

Міський голова Рівного Олександра Третяк зазначив, що жертв та постраждалих немає.

Він розповів, що завтра, 23-го жовтня, в Рівному буде обмежений рух тролейбусів на 70%.

Окрім того, найближчих кілька днів, вуличне освітлення в Рівному буде вимикатись о 22:00.

“Тривають заходи з повернення живлення містянам, поступово вмикається електроенергія у найбільш критично важливих мікрорайонах і там де є критично важливі об’єкти. Сподіваємося, що за цю ніч енергетики відновлять маскимально роботу електромереж. Водноканал працює над забезпеченням постійного тиску води”, – додав мер.

Нагадаємо, росіяни вранці 22 жовтня вдарили по Рівненській області. Після ракетного удару у Рівному не вистачає напруги у мережах. Місцевих мешканців просять не включати прилади, окрім зарядних пристроїв.