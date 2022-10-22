ДСНС знищила на Київщині більше 70 тисяч вибухонебезпечних предметів

Роботи з розмінування територій та знешкодження вибухонебезпечних предметів триватимуть і надалі.

Від початку робіт із розмінування у Київській області піротехнічні підрозділи ДСНС виявили та знешкодили майже 71,5 тисяч одиниць вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомила пресслужба Київської ОВА.

Зазначається, що з початку робіт фахівці залучалися до виконання обов’язків 6599 разів. При цьому вони очистили 21298,25 га території, з них 4872,34 га – сільськогосподарських угідь, 59,075 га – акваторії водних об’єктів.

Бійці ДСНС перевірили 2077 домогосподарств, 1273 об’єктів, 1865,4 км автомобільних доріг та 12 км ж/д колії, 1389,437 км ліній електропередач, 11,443 км газопроводу.

За добу здійснювались заходи щодо виявлення вибухонебезпечних предметів у 12 населених пунктах Київської області. За цей час піротехнічні підрозділи очистили 2,72 га території, з них 1 га – акваторії водних об’єктів. Перевірили 2 домогосподарства, знешкодили 14 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, працівники поліції Київської області знайшли збиту ракету окупантів на полі біля одного із населених пунктів Київщини. Сьогодні ж знайшли і залишки іншої ракети - із бойовим зарядом у 400 кг.