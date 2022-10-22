В Охтирці відремонтували зруйновану росіянами п’ятиповерхівку, - Живицький

Також на Сумщині відремонтували пожежне депо, зруйноване росіянами.

В Охтирці Сумської області відремонтували п’ятиповерхівку, де розташоване пожежне депо ДСНС.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Він додав, що будинок 7 березня в будинку були пошкоджені 116 віконних блоків, двері та покрівля. Тепер будинок відновили за кошти резервного фонду Держбюджету.

“Також відремонтували будівлю пожежного депо 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини 6-го Державного пожежно-рятувального загону ДСНС у Тростянці”, - зазначив Живицький.

Ця будівля була зруйнована росіянами 13 березня - в ній повилітали вікна, двері, також розворотило рулонну покрівлю над боксами пожежних машин.

Фото: Дмитро Живицький

Нагадаємо, Сумська область отримала чотири генератора та три теплових пушки для підтримки соціальних та медичних закладів регіону.