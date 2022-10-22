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Міжнародні партнери допоможуть у розмінуванні звільнених територій Харківщини

Роботи мають початись у наступному місяці.

Міжнародні партнери допоможуть у розмінуванні звільнених територій Харківщини
Фото: Пресслужба Мінреінтеграції

Міжнародний благодійний фонд з розмінування The HALO Trust допоможе Україні із розмінуванням деокупованих територій Харківської області.

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції

“Днями представники фонду відвідали звільнені території Харківської області, а саме Чугуївську та Балаклійську громади, й визначили обсяги робіт”, - повідомили у міністерстві. 

Зазначається, що з початку листопада благодійники почнуть зачистку та розмінування звільнених територій. Займатись цими роботами будуть 4 групи нетехнічного обстеження. 

Крім того, благодійний фонд направив до Балаклійської й Ізюмської громад понад 10 тис. роздаткових матеріалів з інформування населення про правила безпечної поведінки при виявленні мінної загрози.

Нагадаємо, Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС) пообіцяло допомогти Україні із розмінуванням територій. 20 команд ДСНС та Державної спецслужби транспорту отримають технічні засоби та засоби персонального захисту.

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