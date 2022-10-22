ППО знищила ракети “Калібр” на Одещині

Сили ППО продовжують захищати небо над Одеською областю.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

“Над Одещиною сили ППО збили чотири ракети типу “Калібр”, - повідомив Братчук.

Раніше повідомлялось, що вранці суботи російська армія завдала двох ракетних ударів по Одеській області. Влучання відбулися в обʼєкт енергетичної інфраструктури, внаслідок чого в деяких населених пунктах зникло світло.

Нагадаємо, під час ранкової повітряної тривоги 22 жовтня сили оборони України знищили 18 ракет. Росія атакувала ними обʼєкти критичної інфраструктури в різних областях.