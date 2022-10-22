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ППО знищила ракети “Калібр” на Одещині

Російські окупанти продовжують обстріли України.

ППО знищила ракети “Калібр” на Одещині
Фото: bulgarianmilitary.com

Сили ППО продовжують захищати небо над Одеською областю.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

“Над Одещиною сили ППО збили чотири ракети типу “Калібр”, - повідомив Братчук.

Раніше повідомлялось, що вранці суботи російська армія завдала двох ракетних ударів по Одеській області. Влучання відбулися в обʼєкт енергетичної інфраструктури, внаслідок чого в деяких населених пунктах зникло світло. 

Нагадаємо, під час ранкової повітряної тривоги 22 жовтня сили оборони України знищили 18 ракет. Росія атакувала ними обʼєкти критичної інфраструктури в різних областях.

 

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