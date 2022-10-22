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У Миколаївській області на лініях 101, 112 і 102 виникли перебої (оновлено)

Мешканці можуть звернутися за іншими номерами. 

У Миколаївській області на лініях 101, 112 і 102 виникли перебої (оновлено)
Фото: Пресслужба ГУ ДСНСУ в Закарпатській області

У Миколаївській області на спецлініях служби з надзвичайних ситуацій та поліції виникли перебої. Про це повідоми лимер Миколаєва Олександр Сєнкевич і голова ОВА Віталій Кім.

Він опублікував у Телеграм список номерів, куди можна звертатися в разі пожежі і надзвичайної ситуації. 

  • оперативно-диспетчерська служба м. Миколаїв – (0512) 77 60 28
  • 3 ДПРЧ – (0512) 53 09 53, 0639792338
  • 4 ДПРЧ – (0512) 53-09-54, 0639792395
  • 5 ДПРЧ – (0512) 53-09-55, 0639792417

Для звернення до поліції можна дзвонити: 99 190 00 86, 099 190 04 82. 

Згідно з повідомленнями ОВА, аналогічної перебої в роботі виникали і вчора. 

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