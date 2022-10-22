У Миколаївській області на лініях 101, 112 і 102 виникли перебої (оновлено)

Мешканці можуть звернутися за іншими номерами.

У Миколаївській області на спецлініях служби з надзвичайних ситуацій та поліції виникли перебої. Про це повідоми лимер Миколаєва Олександр Сєнкевич і голова ОВА Віталій Кім.

Він опублікував у Телеграм список номерів, куди можна звертатися в разі пожежі і надзвичайної ситуації.

оперативно-диспетчерська служба м. Миколаїв – (0512) 77 60 28

3 ДПРЧ – (0512) 53 09 53, 0639792338

4 ДПРЧ – (0512) 53-09-54, 0639792395

5 ДПРЧ – (0512) 53-09-55, 0639792417

Для звернення до поліції можна дзвонити: 99 190 00 86, 099 190 04 82.

Згідно з повідомленнями ОВА, аналогічної перебої в роботі виникали і вчора.