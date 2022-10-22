Антонівський міст і переправа окупантів зазнали нового удару (оновлено)
Антонівський міст і переправа окупантів зазнали нового удару (оновлено)
Через порушення правил економії електроенергії у Кривому Розі відключено вже 17 об'єктів бізнесу, - Вілкул
Через порушення правил економії електроенергії у Кривому Розі відключено вже 17 об'єктів бізнесу, - Вілкул
Митрополит Онуфрій замінив ще одного єпископа-втікача - цього разу з Роменської єпархії
Митрополит Онуфрій замінив ще одного єпископа-втікача - цього разу з Роменської єпархії
Представники РФ в СКЦ в Стамбулі зривають поставки українського зерна, - Андрій Клименко
Представники РФ в СКЦ в Стамбулі зривають поставки українського зерна, - Андрій Клименко
В Україні загинули 10 іранських інструкторів, які навчали росіян керувати дронами-камікадзе
В Україні загинули 10 іранських інструкторів, які навчали росіян керувати дронами-камікадзе
ЗСУ звільнили на Херсонщині 88 населених пунктів (оновлено)
ЗСУ звільнили на Херсонщині 88 населених пунктів (оновлено)
Одеса в ЮНЕСКО: чому статус всесвітньої спадщини — це відповідальність, а не подарунок, і до чого тут пам’ятник Катерині
Одеса в ЮНЕСКО: чому статус всесвітньої спадщини — це відповідальність, а не подарунок, і до чого тут пам’ятник Катерині
​Комплекс ППО IRIS-T вже пройшов "бойове хрещення", – Ігнат
​Комплекс ППО IRIS-T вже пройшов "бойове хрещення", – Ігнат
ГоловнаСуспільствоВійна

Над Чернігівською і Сумською областями збили російські ракети

Одну з них знешкодила ППО, другу – винищувач. 

Над Чернігівською і Сумською областями збили російські ракети
Ілюстративне фото

Над Чернігівською і Сумською областями збили дві ворожі ракети.

Про це повідомило оперативне командування "Північ" у Телеграмі

"Одну з ракет збито силами ППО, другу знешкодили з винищувача", – зазначили у повідомленні. 

ППО під час ранкової повітряної тривоги, що тривала приблизно з 7 по 11 годину і охопила всю Україну, також спрацювала в Київській і Чернівецькій областях. У Київській уламки ракети впали в лісі, у Чернівецькій – у озеро.

Ракетних ударів ворог завдав по Кіровоградській, Одеській, Волинській, Рівненській і Хмельницькій областях. Цілили росіяни в обʼєкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок атаки в населених пунктах різних областей вимкнули електроенергію і водопостачання. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також