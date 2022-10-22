Над Чернігівською і Сумською областями збили російські ракети

Одну з них знешкодила ППО, другу – винищувач.

Над Чернігівською і Сумською областями збили дві ворожі ракети.

Про це повідомило оперативне командування "Північ" у Телеграмі.

"Одну з ракет збито силами ППО, другу знешкодили з винищувача", – зазначили у повідомленні.

ППО під час ранкової повітряної тривоги, що тривала приблизно з 7 по 11 годину і охопила всю Україну, також спрацювала в Київській і Чернівецькій областях. У Київській уламки ракети впали в лісі, у Чернівецькій – у озеро.

Ракетних ударів ворог завдав по Кіровоградській, Одеській, Волинській, Рівненській і Хмельницькій областях. Цілили росіяни в обʼєкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок атаки в населених пунктах різних областей вимкнули електроенергію і водопостачання.