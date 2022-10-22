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Одеська область теж зазнала удару: є влучання в обʼєкт енергетичної інфраструктури

У кількох населених пунктах нема світла. 

Одеська область теж зазнала удару: є влучання в обʼєкт енергетичної інфраструктури
Вид зверху на портове місто Одеса
Фото: Odessa Nomitation File

Вранці суботи російська армія завдала двох ракетних ударів по Одеській області. Влучання відбулися в обʼєкт енергетичної інфраструктури, внаслідок чого в деяких населених пунктах зникло світло. 

Про це в Телеграм повідомив голова ОВА Максим Марченко. 

"Наразі комунальні служби та ДСНС займаються ліквідацією наслідків ударів. Укренерго та ДТЕК роблять усе, щоб у найкоротший строк відновити роботу електромереж", – написав він.

Хмельницька, Рівненська і Волинська області також сьогодні зазнали ударів. У Київській і Чернівецькій спрацювала ППО. Також є влучання у Кіровоградській області. 

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