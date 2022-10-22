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У Київській області знову спрацювала ППО

Ворог не полишає спроб атак. 

У Київській області знову спрацювала ППО
Фото: Хмельницька ОДА

У Київській області під час третьої за добу повітряної тривоги знову спрацювала протиповітряна оборона.

Про це в Телеграм повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Тримаємо стрій, бережемо себе та рідних, перебуваємо в укриттях", – закликав він. 

Між відбоєм другої і початком третьої тривоги минуло менш ніж пів години. Уранці 22 жовтня російська армія завдала чергових ударів по енергетичних обʼєктах України. Влучання були зафіксовані в Кіровоградській, Хмельницькій, Волинській, Рівненській і Одеській областях. Ще в кількох регіонах спрацювала ППО.

За даними Повітряних сил, за другу тривогу було збито 18 ракет. Загалом було запущено понад 30: з Чорного моря і Ростовської області. 

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