У Київській області знову спрацювала ППО

У Київській області під час третьої за добу повітряної тривоги знову спрацювала протиповітряна оборона.

Про це в Телеграм повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Тримаємо стрій, бережемо себе та рідних, перебуваємо в укриттях", – закликав він.

Між відбоєм другої і початком третьої тривоги минуло менш ніж пів години. Уранці 22 жовтня російська армія завдала чергових ударів по енергетичних обʼєктах України. Влучання були зафіксовані в Кіровоградській, Хмельницькій, Волинській, Рівненській і Одеській областях. Ще в кількох регіонах спрацювала ППО.

За даними Повітряних сил, за другу тривогу було збито 18 ракет. Загалом було запущено понад 30: з Чорного моря і Ростовської області.