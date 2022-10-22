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На Київщині знайшли уламки ракети росіян

Ракету збили над лісовою зоною та полем.

На Київщині знайшли уламки ракети росіян
Фото: Поліція Київщини

У Київській області виявили уламки російської ракети із бойовим зарядом у 400 кг.

Про це керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов повідомив у Телеграмі.

«Уламки крилатої ракети окупантів щойно виявили наші поліцейські в одному із районів Київської області», - зазначив він.

За словами Нєбитова, «потерпілих та пошкоджень інфраструктури немає. Ракету збили над лісовою зоною та полем. Бойовий заряд становить 400 кг».

Він подякував силам протиповітряної оборони за ефективну ліквідацію цієї смертоносної зброї росіян.

Нагадаємо, що у Київській області під час третьої за добу повітряної тривоги знову спрацювала протиповітряна оборона.

За даними Повітряних сил, за другу тривогу 22 жовтня було збито 18 ракет. Загалом було запущено понад 30 ракет з Чорного моря і Ростовської області. 

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