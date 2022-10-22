Через російські удари без світла лишилися майже 1,5 млн українців

В результаті російських ракетних ударів по енергоструктурі в різних областях без світла залишилися 1 451 603 українці.

Про це заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко написав в Telegram.

Станом на 14 годину, за даними ОПУ, внаслідок ракетних ударів: у Хмельницькій області відключено 672 000 абонентів, у Миколаївській - 188 400, у Волинській області - 102 000, в Черкаській - 242 000, у Рівненській - 174 790, в Кіровоградській - 61 913 та Одеській - 10 500.

Нагадаємо, вранці 22 жовтня росіяни завдали ударів по енергетичних об'єктах у різних регіонах України.

У Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Обласний центр лишився без світла. Також повідомляють про відключення електрики у Луцьку та Рівному. Пізніше по Волині було завдано другого удару. Згодом стало відомо, що внаслідок ракетного удару об‘єкт енергетики у Волинській області фактично знищений.

Російські окупанти завдали ракетних ударів по енергетичних об’єктах у Кропивницькому та Голованівському районах.

Російська армія також завдала двох ракетних ударів по Одеській області. Влучання відбулися в обʼєкт енергетичної інфраструктури, внаслідок чого в деяких населених пунктах зникло світло.

"Укренерго" ввела тимчасове обмеження споживання електроенергії у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях. Згодом у компанії повідомили, що масштаб пошкоджень енергетичної інфраструктури України внаслідок атаки 22 жовтня може бути більшим, ніж після ракетних ударів 10-12 жовтня.