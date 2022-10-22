Митрополит Онуфрій замінив ще одного єпископа-втікача - цього разу з Роменської єпархії
Митрополит Онуфрій замінив ще одного єпископа-втікача - цього разу з Роменської єпархії
​Допомога Заходу. We never walk alone
​Допомога Заходу. We never walk alone
У Хмельницькій області пролунали вибухи, електропостачання зникло в двох районах
У Хмельницькій області пролунали вибухи, електропостачання зникло в двох районах
Одеса в ЮНЕСКО: чому статус всесвітньої спадщини — це відповідальність, а не подарунок, і до чого тут пам’ятник Катерині
Одеса в ЮНЕСКО: чому статус всесвітньої спадщини — це відповідальність, а не подарунок, і до чого тут пам’ятник Катерині
В Україні загинули 10 іранських інструкторів, які навчали росіян керувати дронами-камікадзе
В Україні загинули 10 іранських інструкторів, які навчали росіян керувати дронами-камікадзе
​Комплекс ППО IRIS-T вже пройшов "бойове хрещення", – Ігнат
​Комплекс ППО IRIS-T вже пройшов "бойове хрещення", – Ігнат
Антонівський міст і переправа окупантів зазнали нового удару (оновлено)
Антонівський міст і переправа окупантів зазнали нового удару (оновлено)
Росія виступила проти передачі Португалією Україні вертольотів
Росія виступила проти передачі Португалією Україні вертольотів
ГоловнаСуспільствоВійна

Через російські удари без світла лишилися майже 1,5 млн українців

У Хмельницькій області відключено 672 000 абонентів.

Через російські удари без світла лишилися майже 1,5 млн українців
Фото: Telegram/Андрющенко Time

В результаті російських ракетних ударів по енергоструктурі в різних областях без світла залишилися 1 451 603 українці.

Про це заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко написав в Telegram.

Станом на 14 годину, за даними ОПУ, внаслідок ракетних ударів: у Хмельницькій області відключено 672 000 абонентів, у Миколаївській - 188 400, у Волинській області - 102 000, в Черкаській - 242 000, у Рівненській - 174 790, в Кіровоградській - 61 913 та Одеській - 10 500.

Нагадаємо, вранці 22 жовтня росіяни завдали ударів по енергетичних об'єктах у різних регіонах України.

У Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Обласний центр лишився без світла. Також повідомляють про відключення електрики у Луцьку та Рівному. Пізніше по Волині було завдано другого удару. Згодом стало відомо, що внаслідок ракетного удару об‘єкт енергетики у Волинській області фактично знищений. 

Російські окупанти завдали ракетних ударів по енергетичних об’єктах у Кропивницькому та Голованівському районах.

Російська армія також завдала двох ракетних ударів по Одеській області. Влучання відбулися в обʼєкт енергетичної інфраструктури, внаслідок чого в деяких населених пунктах зникло світло. 

"Укренерго" ввела тимчасове обмеження споживання електроенергії у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях. Згодом у компанії повідомили, що масштаб пошкоджень енергетичної інфраструктури України внаслідок атаки 22 жовтня може бути більшим, ніж після ракетних ударів 10-12 жовтня. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також