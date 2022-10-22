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Окупанти наказали мешканцям Херсона залишити місто

Росіяни наказали людям взяти з собою документи, гроші, цінні речі та одяг.

Окупанти наказали мешканцям Херсона залишити місто
Фото: EPA/UPG

Окупаційна "влада" Херсонської області наказала мешканцям 22 жовтня полишити місто і переправитись на лівий берег Дніпра.

Про це окупанти повідомили на своєму каналі у Telegram.

"Усі мирні жителі Херсона повинні негайно покинути місто. Мирні жителі Херсона і усі підрозділи і міністерства цивільної адміністрації повинні сьогодні переправитися на лівий берег Дніпра", - йдеться у повідомленні.

Таке рішення, кажуть окупанти, викликане нібито напруженою ситуацією на фронті, обстрілами та начебто "загрозою терактів". Також окупаційна "влада" наказала людям взяти з собою документи, гроші, цінні речі та одяг.  

20 жовтня повідомлялось, що російські окупанти переміщують військову техніку та особовий склад з правого на лівий берег Дніпра на Херсонщині на тлі нещодавніх успіхів ЗСУ з деокупації області.

За даними британської розвідки, завершення будівництва баржевого мосту поряд з пошкодженим Антонівським мостом у Херсоні надасть росіянам додаткові переваги.

Раніше британська розвідка заявляла, що російська влада розглядає масштабне відведення своїх сил із району на захід від Дніпра у Херсонській області. 

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