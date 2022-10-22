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У Миколаєві відновили подачу електроенергії - Сєнкевич

Світло почало з’являтись у різних районах міста.

У Миколаєві відновили подачу електроенергії - Сєнкевич
Фото: Telegram/Андрющенко Time

Енергетики відновили електропостачання у Миколаєві.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

“Поступово світло з’являється у різних мікрорайонах міста. Дякую енергетикам за роботу”, - написав Сєнкевич.

Мер Миколаєва закликав містян не забувати про режим економії електроенергії.

Раніше Сєнкевич повідомив, що зранку російські терористи вразили два об’єкти критичної інфраструктури на Миколаївщині.

Раніше влада Миколаєва попередила містян про заходи, які будуть впроваджені для зменшення споживання електроенергії. Зокрема, була зменшена на 60% кількість електротранспорту на вулицях Миколаєва, в місті також вимкнули світлофори.

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