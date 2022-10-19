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Миколаїв впроваджує заходи для економії електроенергії

Зокрема, в Миколаєві буде зменшена кількість електротранспорту.

Миколаїв впроваджує заходи для економії електроенергії
Фото: korabelov.info

Влада Миколаєва попередила містян про заходи, які будуть впроваджені для зменшення споживання електроенергії.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

“Друзі, завтра зменшуємо на 60% кількість електротранспорту на вулицях Миколаєва”, - розповів Сєнкевич. 

Він додав, що в місті також будуть вимкнені світлофори.

Сєнкевич попросив враховувати цю інформацію під час планування своїх поїздок, а водіїв закликав бути уважними та дотримуватись правил дорожнього руху.

Крім того, мер Миколаєва нагадав, що завтра з 7:00 до 23:00 треба максимально зменшити споживання електроенергії.

Нагадаємо, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав жителів подбати про готовність до відключення електроенергії, зокрема, мати тижневий запас води, а також їжі.

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