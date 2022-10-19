На Київщині знайшли російський дрон-розвідник

Мешканець села Любимівка у Київській області знайшов безпілотник російських окупантів та повідомив про це поліцію.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.
“Безпілотник виявив місцевий житель в лісовій зоні. Що саме знімав цей літальний апарат типу “Орлан-10” будуть визначати відповідні силові структури”, - розповів очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
В поліції звернулись до громадян із проханням - якщо ви почули гучний звук у небі, побачили дрон чи ракету, телефонуйте до поліції на лінію "102" або сповіщайте інші канали Сил протиповітряної оборони.
Нагадаємо, сьогодні, 19 жовтня, на Київщині під час повітряної тривоги збили ворожі повітряні цілі, зокрема дрони-камікадзе іранського виробництва.