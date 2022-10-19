Росіяни вдарили по двох обʼєктах критичної інфраструктури Києва (оновлено)
Росіяни вдарили по двох обʼєктах критичної інфраструктури Києва (оновлено)
Атака дронів. Українські уроки
Атака дронів. Українські уроки
ПЦУ дозволила своїм парафіям відзначати Різдво 25 грудня
ПЦУ дозволила своїм парафіям відзначати Різдво 25 грудня
“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
П'ять "шахедів", які вдарили по Києву, мали ефект 15 артснарядів, випущених по великій території, – ISW
П'ять "шахедів", які вдарили по Києву, мали ефект 15 артснарядів, випущених по великій території, – ISW
Вирва ескалації. Як Лукашенко готує Білорусь до війни
Вирва ескалації. Як Лукашенко готує Білорусь до війни
Час відповісти Ірану
Час відповісти Ірану
Вибухи у Дніпрі: серйозно пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури (оновлено)
Вибухи у Дніпрі: серйозно пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

На базі однієї з лікарень Львівщини відкриють клініку протезування та реабілітації постраждалих від війни

Також тут українських спеціалістів навчатимуть кращі медичні фахівці з усього світу.

На базі однієї з лікарень Львівщини відкриють клініку протезування та реабілітації постраждалих від війни
Фото ілюстративне
Фото: Пресслужба МОЗ України

На базі однієї з лікарень Львівщини запрацює спеціалізована клініка протезування, реконструкції та реабілітації людей, які постраждали від війни з Росією.

Про це повідомив у Telegram керівник Львівської ОВА Максим Козицький

Клініка Superhumans Center відкриється через декілька місяців. Також при ній функціонуватиме навчальний центр, де українських спеціалістів навчатимуть кращі медичні фахівці з усього світу. До проєкту планують залучити понад 100 лікарів зі США та ЄС. 

"Superhumans керуватиме незалежна Рада директорів та медична рада. До складу правління проєкту Superhumans приєдналася перша леді України Олена Зеленська, а до медичної ради – міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко. Проєкт підтримують співак Стінг, його дружина, кінорежисерка Труді Стайлер та інші", - розповів Козицький.

Нагадаємо, раніше у Львові відкрили мобільну майстерню протезування. Обладнання, комплектуючі до протезів та матеріали надала Мальтійська служба допомоги за підтримки уряду Німеччини та Міністерства охорони здоров’я України. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також