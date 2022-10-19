На базі однієї з лікарень Львівщини відкриють клініку протезування та реабілітації постраждалих від війни

Також тут українських спеціалістів навчатимуть кращі медичні фахівці з усього світу.

На базі однієї з лікарень Львівщини запрацює спеціалізована клініка протезування, реконструкції та реабілітації людей, які постраждали від війни з Росією.

Про це повідомив у Telegram керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

Клініка Superhumans Center відкриється через декілька місяців. Також при ній функціонуватиме навчальний центр, де українських спеціалістів навчатимуть кращі медичні фахівці з усього світу. До проєкту планують залучити понад 100 лікарів зі США та ЄС.

"Superhumans керуватиме незалежна Рада директорів та медична рада. До складу правління проєкту Superhumans приєдналася перша леді України Олена Зеленська, а до медичної ради – міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко. Проєкт підтримують співак Стінг, його дружина, кінорежисерка Труді Стайлер та інші", - розповів Козицький.

Нагадаємо, раніше у Львові відкрили мобільну майстерню протезування. Обладнання, комплектуючі до протезів та матеріали надала Мальтійська служба допомоги за підтримки уряду Німеччини та Міністерства охорони здоров’я України.