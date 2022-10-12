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МОЗ хоче тимчасово заборонити 35 лікарських засобів через причетність до російського підприємства

Це лікарські засоби, заявником яких є компанія ВАТ “Гедеон Ріхтер”.

МОЗ хоче тимчасово заборонити 35 лікарських засобів через причетність до російського підприємства

Міністерство охорони здоров’я України хоче тимчасово заборонити 35 медичних препаратів, які виробляються за участі підприємства, розташованого на території РФ. 

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Зокрема, це лікарські засоби, заявником яких є компанія ВАТ “Гедеон Ріхтер” (Угорщина). 

У відомстві зазначили, що наразі в Україні достатньо аналогів тих препаратів, ліцензія яких підлягає відкликанню. 

“Ми маємо тиснути на ворога за всіма фронтами. Неприпустимо спонсорувати тероризм та продовжувати купляти ліки, фінансуючи тим самим країну-агресора, яка витрачає ці кошти на ракети й дрони-камікадзе, що летать на нашу землю”, – зазначив перший заступник міністра охорони здоровʼя Олександр Комаріда. 

До заборонених лікарських засобів пропонують включити нормодипін, калумід, стугерон, тебантин, гропринозин і диротон. Повний їх перелік, а також перелік аналогів можна переглянути за цим посиланням.

Заступник міністра додав, що критерії, відповідно до яких ухвалюються рішення про відкликання ліцензій, є максимально прозорими та рівними. 

Крім того, щоб забезпечити об’єктивність, МОЗ готове обговорити їх з усіма зацікавленими сторонами.

Нагадаємо, з листопада цього року аптеки в Україні почнуть відпускати наркотичні лікарські засоби за е-рецептом.

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