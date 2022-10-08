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МОЗ: 28 постраждалих українців вивезли до лікарень Європи

У МОЗ зазначили, що зараз евакуйовані пацієнти з мінно-вибуховими пораненнями.

МОЗ: 28 постраждалих українців вивезли до лікарень Європи
Фото: МОЗ

Цього тижня Міністерство охорони здоров'я України та Європейська комісія евакуювали 28 постраждалих українців у лікарні Німеччини, Норвегії, Австрії, Нідерландів, Польщі, Швеції та Ірландії.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці МОЗ у Facebook.

Зазначається, що внаслідок постійних бойових дій, обстрілів та пошкодження інфраструктури надання медичної допомоги на Сході та у прифронтових територіях наразі суттєво ускладнено.

"Саме тому евакуаційні рейси, організовані МОЗ та партнерами тривають, а постраждалі українці мають можливість пройти лікування та/або реабілітацію за кордоном", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ зазначили, що зараз евакуйовані пацієнти з мінно-вибуховими пораненнями.

"Зокрема, пацієнт з Бучі Київської області, який підірвався на міні, і поранені зі східних і прифронтових територій. У групі також є цивільні особи з онко- і хронічними захворюваннями. Всі вони транспортовані за кордон для продовження спецлікування та подальшої реабілітації", - пояснили в МОЗ.

У повідомленні наголошується, що міжнародні партнери у взаємодії зі службою екстреної медичної допомоги забезпечують транспортування пацієнтів від лікарень у прифронтових територіях через Львівський медичний хаб до аеродрому в Польщі. Далі спеціальний авіатранспорт доставляє українців в певні клініки для лікування.

Нагадаємо, що для посилення медичної інфраструктури постраждалих від війни регіонів України Естонія надасть модульні госпіталі. Також Естонія долучиться до розвитку системи реабілітації. 

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