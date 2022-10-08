У Севастополі обмежили продаж бензину після пожежі на Кримському мосту

Також в одні руки даватимуть не більше 3 кг бакалії.

Автозаправні станції в окупованому Севастополі призупинять продаж бензину в каністри, щоб не провокувати ажіотаж на тлі перекриття пошкодженого Кримського моста.

Про це у своєму Телеграм написав керівник окупантів у місті Михайло Развожаєв.

"Надходять сигнали, що люди на заправках намагаються купувати бензин про запас каністрами. Щоб не провокувати штучний ажіотаж: бензин в каністри відпускатися не буде", - написав він.

Він додав, що запроваджується також обмеження на продаж товарів бакалійної групи: в одні руки до 3 кг або трьох пачок продуктів.

"Зберігайте спокій. Не піддавайтеся паніці", - додав Развожаєв.

Нагадаємо, на Кримському мосту виникла пожежа, горять цистерни з пальним та зруйнована частина дорожнього полотна. Рух Кримським мостом повністю зупинено, на АЗС на півострові утворилися величезні черги.

“Кримська залізниця” повідомила про зупинку руху та затримки потягів. Також повністю зупинено рух автомобільною частиною мосту. Окупаційна влада повідомляє, що планує запускати поромну переправу.

Секретар РНБО Олексій Данілов опублікував змонтоване відео, на якому зображені пожежа на Кримському мосту і виступ Мерилін Монро з піснею "Happy Birthday, Mr President".