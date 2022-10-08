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У Маріуполі живе від 120 до 140 тис. людей, - Андрющенко

Андрющенко вважає, що у місті можлива чергова хвиля депортації напередодні зими.

У Маріуполі живе від 120 до 140 тис. людей, - Андрющенко
Фото: EPA/UPG

Наразі у Маріуполі залишаються від 120 до 140 тисяч людей, але їм буде важко пережити зимовий період.

Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує 24 канал.

Утім, багато з них зараз, після проведення російських псевдореферендумів намагаються виїхати.

Мова йде насамперед про проукраїнський прошарок населення. Відтак, спостерігається певна міграція, але на кордоні з Росією маріупольці вимушені проходити фільтрацію, деякі з них після цього зникають.

Андрющенко зауважив, що якщо в середньому зимувати у Маріуполі залишаться 130 тисяч людей, то щонайменше 60 – 70 відсотків з них, будуть без опалення. Це розуміють і росіяни, тож дуже активно просувають ідею так званої евакуації на територію Росії на зимовий період.

"Тобто нас чекає чергова хвиля депортації. Що буде далі – будемо спостерігати, але зараз у місті, у тому стані, у якому воно є, люди не зможуть пережити зиму", – наголосив радник міського голови.

Нагадаємо, що 5 жовтня, на російській міні в тимчасово окупованому Маріуполі підірвався ще один енергетик.

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