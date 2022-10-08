Путін хоче "великої угоди з Заходом", - радник Ердогана

Президент РФ Володимир Путін прагне укласти із Заходом "нову велику угоду".

Про це заявив радник президента Туреччини Реджепа Ердогана Ібрагім Калін, повідомляє CNN.

"Як ми вважаємо, Путін хоче мати нову велику угоду із Заходом. Вона частково стосується й України, безсумнівно. Але більш глобальне питання – це нова угода між Росією та західним світом", – вважає він.

На думку Каліна, укладені наприкінці "холодної війни" домовленості в уявленні Путіна не відображають реальність. Коментуючи рішення Києва не вести переговорів із РФ, поки її буде очолювати Путін, Калін сказав, що вважає ймовірним відновлення переговорів у майбутньому.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до діалогу з Росією, але вже з іншим її президентом. Про це він заявив у відеозверненні за результатами засідання РНБО.