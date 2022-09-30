Зеленський відповів Путіну: Україна готова до діалогу, але з іншим президентом РФ

Чинний президент РФ Путін "не знає, що таке гідність та честь".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до діалогу з Росією, але вже з іншим її президентом. Про це він заявив у відеозверненні за результатами засідання РНБО.

"Україна була і залишається лідером у переговорних зусиллях. Саме наша держава завжди пропонувала Росії домовитися про співіснування на рівних, чесних, гідних та справедливих умовах. Очевидно, що з цим російським президентом це неможливо", - заявив Зеленський.

Він наголосив, що чинний президент РФ Володимир Путін не знає, що таке гідність та честь.

Президент також зазначив, що лише шлях вигнання російських окупантів з усієї території України поверне мир.

"Ми пройдемо цим шляхом", - запевнив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Путін оголосив незаконну анексію чотирьох областей України: Херсонської, Запорізької, Луганської і Донецької. Жодну з них ворожа армія не контролює повністю. Кремль вважає, що таким чином вони стануть "субʼєктами Російської Федерації". Після цього Путін заявив, що "готовий до переговорів" з українською стороною.

Ні Україна, ні світ анексію не визнаватимуть.

Сьогодні на засіданні РНБО обговорили питання забезпечення колективної безпеки України та євроатлантичного простору. Зеленський після засідання повідомив, що Україна підписала заявку на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку.