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Проаналізували ймовірні дії противника: Зеленський ​провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Учасники розглянули план подальшого звільнення українських земель від російських окупантів.

Проаналізували ймовірні дії противника: Зеленський ​провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача
Фото: Пресслжба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Учасники заслухали доповіді командувачів військ про актуальну ситуацію на фронті та розглянули план подальшого звільнення українських земель від російських окупантів.

Про це повідомляє Офіс президента.

Окремо учасники Ставки проаналізували ймовірні дії противника найближчим часом.

Крім того, розглянули питання забезпечення озброєнням і боєприпасами Сил оборони та їх розподіл за угрупованнями, які перебувають на найскладніших ділянках фронту.

У засіданні взяли участь: міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, очільники силових відомств, правоохоронних органів та сил логістики, а також керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак і секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

У режимі відеозв’язку до засідання долучилися: командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування "Захід" Сергій Літвінов, командувач військ Оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук і голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.

Нагадаємо, 25 лютого Зеленський своїм указом утворив Ставку Верховного Головнокомандувача.

Востаннє члени Ставки збиралися 22 вересня. Під час засідання учасники обговорили забезпечення українських захисників озброєнням та боєприпасами, а також путінську мобілізацію в Росії.

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