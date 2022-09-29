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Початок процедури вступу України до НАТО може стати відповіддю на проведення псевдореферендумів, - Порошенко

Також експрезидент закликав до посилення "ядерних" санкцій проти РФ.

Початок процедури вступу України до НАТО може стати відповіддю на проведення псевдореферендумів, - Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Експрезидент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко вважає, що Україні слід реалізувати п'ять кроків у відповідь на псевдореферендуми та загарбання Путіним українських територій. 

«Нашою спільною реакцією на «офіціалізацію» окупації через псевдореферендуми-фарс мають стати п’ять чітких кроків:

  • контрнаступ ЗСУ зі звільненням тимчасово окупованих територій України;
  • прискорення надання Україні потужної західної зброї;
  • негайний початок процедури вступу України до НАТО;
  • запровадження посилених «ядерних» санкцій проти РФ;
  • невідкладне скликання надзвичайної спецсесії ГА ООН з ухваленням Резолюції про вигнання Росії з ООН та організацій її системи», – пише Порошенко у Facebook.

«Час вагань минув, настав час дій. Світ має показати свою єдність і дієвість», – наголосив Петро Порошенко.

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