Початок процедури вступу України до НАТО може стати відповіддю на проведення псевдореферендумів, - Порошенко

Також експрезидент закликав до посилення "ядерних" санкцій проти РФ.

Експрезидент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко вважає, що Україні слід реалізувати п'ять кроків у відповідь на псевдореферендуми та загарбання Путіним українських територій.

«Нашою спільною реакцією на «офіціалізацію» окупації через псевдореферендуми-фарс мають стати п’ять чітких кроків:

контрнаступ ЗСУ зі звільненням тимчасово окупованих територій України;

прискорення надання Україні потужної західної зброї;

негайний початок процедури вступу України до НАТО;

запровадження посилених «ядерних» санкцій проти РФ;

невідкладне скликання надзвичайної спецсесії ГА ООН з ухваленням Резолюції про вигнання Росії з ООН та організацій її системи», – пише Порошенко у Facebook.

«Час вагань минув, настав час дій. Світ має показати свою єдність і дієвість», – наголосив Петро Порошенко.