Зеленський і Трюдо обговорили доставку в Україну спецавто для розмінування деокупованих територій

Президент також наголосив, що Україна очікує на максимально жорстку реакцію від міжнародних партнерів на визнання результатів псевдореферендумів Росією.

Сьогодні відбулася телефонна розмова Президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Сторони обмінялися думками щодо протидії російській агресії на тлі тиску й шантажу з боку РФ.

"Світ не має терпіти російський ядерний шантаж. Цьому повинен бути покладений край. Агресор має чітко усвідомити всі наслідки своєї безвідповідальності", – наголосив Зеленський.

Крім цього, він подякував Трюдо за підтримку України, яку той висловив у своєму виступі на 77-ій сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Також привітав принципову позицію Канади щодо невизнання фейкових референдумів, які провела РФ на тимчасово окупованих територіях.

Глава держави висловив вдячність за оборонну підтримку від Канади, послідовну санкційну політику та наміри "Групи семи" встановити граничну ціну на російську нафту.

Президент наголосив, що Україна очікує на максимально жорстку реакцію від міжнародних партнерів на визнання результатів псевдореферендумів Росією.

Співрозмовники також обговорили необхідність надання подальшої економічної підтримки Україні та спеціалізованих автомобілів для розмінування деокупованих територій.

Президент заявив про необхідність жорсткої реакції на російський ядерний шантаж.

Нагадаємо, нині Зеленський також провів телефонну розмову з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом. Говорили про ситуацію навколо ЗАЕС і проведення Росією псевдореферендумів.