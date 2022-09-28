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Зеленський підписав закон про повернення акцизів на паливо

Повернення акцизів слід очікувати наприкінці вересня.

Зеленський підписав закон про повернення акцизів на паливо
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський підписав закон про повернення акцизів на паливо.

Згідно з даними на сайті Верховної Ради, закон №7668-д було направлено на підпис президенту 26 вересня, а сьогодні – повернуто з підписом.

Як повідомлялося, в березні на тлі зростання дефіциту Рада обнулила акцизи на моторне паливо.

21 вересня парламент ухвалив 255 голосами законопроєкт про повернення акцизів. Ставки акцизу на бензин та дизель – 100 євро (за 1000 л), скраплений газ, бутан та ізобутан – 52 євро, альтернативне моторне паливо та біодизель – 100 євро. ПДВ для всіх видів палива залишається на рівні 7%.

Закон має набути чинності через день після опублікування, тому повернення акцизів слід очікувати наприкінці вересня.

Що криється за можливим поверненням акцизів на паливо і до чого тут "Велике будівництво", читайте в матеріалі LB.ua.

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