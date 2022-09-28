Росія постачатиме Талібану бензин, дизельне паливо, газ і пшеницю, – Reuters

Талібан підписав тимчасову угоду з Росією про постачання бензину, дизельного палива, газу та пшениці до Афганістану.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на в.о. міністра торгівлі та промисловості Афганістану Хаджі Нуруддін Азізі.

За словами Азізі, що його міністерство працює над диверсифікацією торгових партнерів і що Росія запропонувала адміністрації Талібану знижку до середніх світових цін на товари.

Цей крок – перша відома велика міжнародна економічна угода, укладена Талібаном після того, як вони повернулися до влади більше року тому, може допомогти послабити ізоляцію ісламістського руху, яка фактично відрізала його від глобальної банківської системи.

“Угода передбачає щорічне постачання Росією близько 1 млн тонн бензину та 1 млн тонн дизпалива, 500 тис. тонн скрапленого нафтового газу та двох мільйонів тонн зерна”, – пише видання.

За словами в.о. міністра, ця попередня угода діятиме протягом певного пробного періоду, після якого обидві сторони мають намір укласти довготерміновий договір, якщо залишаться задоволеними домовленостями.

Азізі відмовився розкрити деталі стосовно ціни чи способу оплати, однак зауважив, що Російська Федерація погодилася надати знижку від світових цін на товари, які будуть доставлені до Афганістану автомобільним та залізничним транспортом.

Жодна країна офіційно не визнає угруповання, яке протягом 20-ти років воювало проти західних сил і їхніх місцевих афганських союзників, перш ніж охопити Кабул після виведення військ США.

Західні дипломати заявили, що Талібану необхідно змінити свій курс щодо прав людини, особливо прав жінок, і довести, що він розірвав зв’язки з міжнародними групами бойовиків, щоб отримати офіційне визнання.

Росія офіційно не визнає уряд Талібану, але Москва приймала лідерів руху напередодні падіння Кабула, і її посольство є одним із небагатьох, які залишаються відкритими в столиці Афганістану.

Нагадаємо, у серпні повідомлялося про те, що представники руху Талібан перейшли до завершальної стадії переговорів із Росією щодо умов контракту на закупівлю бензину та бензолу.