Державні закупівлі: БЕБ від початку року виявило ризиковані процедури на загальну суму понад мільярд гривень

Від початку цього року Бюро економічної безпеки встановило 171 процедуру публічних закупівель, де виявили ризики завищення цін, необґрунтованого/нецільового використання бюджетних коштів на загальну суму понад мільярд гривень.

Про це йдеться на сайті БЕБ.

Так, аналітики бюро виявили ймовірні порушення під час здійснення закупівель у державній сфері. Їх сума – майже 500 млн гривень. За цими фактами відкрито кримінальні провадження.

Крім цього, у БЕБ вийшли на ризикові закупівлі на 550 млн гривень за кошти державного бюджету, процедура щодо яких ще не була завершена.

На основі зібраних даних бюро внесло відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань щодо 32 фактів ймовірного привласнення, розтрати або заволодіння державними коштами.

У БЕБ зазначили, що в межах досудових розслідувань проведено низку слідчих дій, зокрема тимчасові доступи до документів, обшуки, та призначено 16 судових експертиз задля встановлення винних і притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб розпорядників бюджетних коштів та службових осіб підприємств – переможців тендерних процедур.

"За результатами інформаційно-аналітичної роботи співробітники БЕБ підготували та направили 64 рекомендаційних листи до державних установ. Від розпорядників бюджетних коштів отримано відповіді про розірвання раніше укладених договорів та припинення видаткових операцій", – йдеться на сайті установи.

Завдяки діям бюро вдалося не допустити втрат держбюджету на понад 200 млн гривень через ризикові закупівлі.

У БЕБ закликали розпорядників бюджетних коштів дотримуватися законодавства у сфері здійснення державних закупівель.

Також розпорядників закликали звернути увагу на визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до наказу Мінекономіки від 18.02.2020 № 275), проведення ретельної перевірки достовірності поданих для участі документів при визначенні переможця тендерної процедури закупівлі та встановлення участі в аналогічних закупівлях, а також на недопущення необґрунтованого внесення змін до договорів про закупівлю/постачання товарів, послуг, робіт шляхом укладання додаткових угод.

Нагадаємо, днями БЕБ виявило в одній із західних областей України понад 380 млн гривень ризикових сум.

Раніше стало відомо, що представників Міноборони підозрюють в заволодінні 580 000 доларів при закупівлі військової амуніції для ЗСУ.