Ще чотири судна вийшли з портів Великої Одеси в межах "зернової ініціативи", – Мінінфраструктури

Серед них пшениця для Бангладешу та Лівії.

28 вересня з портів "Чорноморськ" та "Південний" вийшли чотири судна. На їх бортах – 115 000 т агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України в Telegram.

"Серед них Magnum Fortune, який перевозить 51 000 т української пшениці для Бангладешу, та Almeray з 32 400 т кукурудзи для Лівії", – інформує мінінфраструктури.

Загалом за майже два місяці роботи "зернового коридору" з українських портів вийшли 235 суден з 5,4 млн т агропродукції, призначеної для країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, вчора з порту "Південний" вийшов найбільший кейпсайз зі 115 000 т українських зернових. Загалом за 27 вересня з одеських портів на експорт пішли 345 000 т агропродукції для Африки, Азії та Європи.