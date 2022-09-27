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Франція візьме на себе витрати на доставку 50 тисяч тонн української пшениці до Ефіопії та Сомалі

Доставка зерна до Ефіопії та Сомалі відбувається за ініціативи президента України.

Франція візьме на себе витрати на доставку 50 тисяч тонн української пшениці до Ефіопії та Сомалі
Фото: Мінінфраструктури

Франція прийняла рішення оплатити витрати на доставку 50 тис. тонн української пшениці до Ефіопії та Сомалі. Крім того, Франція надасть Україні понад 1 тонну гуманітарного вантажу

Про це повідомляє “Укрінформ” із посиланням на міністерку закордонних справ Франції Катрін Колонну.

“Це найбільша за масштабом гуманітарна операція, де ми зібрали для допомоги Україні більше тонни гуманітарного вантажу. Завтра ввечері я буду в Марселі на відправленні цього корабля”, - розповіла вона.

Колонна зазначила, що президент Франції підтримав ініціативу Володимира Зеленського, який вирішив безкоштовно передати Сомалі та Ефіопії 50 тис. тонн зернових. 

“Це дуже важливий крок. Країна, яка сама у стані війні, пішла на такий гуманітарний крок”, - наголосила очільниця МЗС Франції.

Раніше повідомлялось, що Франція допоможе відбудувати військове містечко в селищі Гостомель на Київщині.

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