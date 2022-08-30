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Талібан домовляється з РФ про постачання бензину до Афганістану, - Reuters

У Москві перебуває офіційна делегація Афганістану, яка окрім постачання пального, домовляється також про закупівлю нафти, газу та зерна.

Талібан домовляється з РФ про постачання бензину до Афганістану, - Reuters
Речник "Талібану" Забігулла Муджахід
Фото: EPA/UPG

Представники руху Талібан перейшли до завершальної стадії переговорів із Росією щодо умов контракту на закупівлю бензину та бензолу.

Про це повідомляє Reuters.  

"Адміністрація Талібану перебуває на завершальних стадіях перемовин у Москві стосовно умов контракту закупівлі Афганістаном бензину та бензолу", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що зараз у Москві перебуває офіційна делегація Афганістану, очолювана міністром торгівлі, яка окрім поставок пального, домовляється також про закупівлю нафти, газу та зерна.

"Якщо угоду буде укладено, вона свідчитиме про те, що іноземні держави все більше займаються бізнесом із Талібаном, хоча його адміністрація не визнана жодним міжнародним урядом", - пише Reuters.

Нагадаємо, проти очолюваного Талібаном Афганістану діють суворі економічні санкції. США та інші донори припинили фінансову допомогу Афганістану у серпні минулого року, після того, як таліби захопили владу.

У жовтні минулого року представники руху "Талібан" повідомили, що США погодилися надати гуманітарну допомогу Афганістану. При цьому Штати не будуть політично визнавати владу талібів.

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