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У Греції розслідують прослуховування телефону одного з лідерів опозиції

Прослуховували телефон лідера партії "PASOK" Нікоса Андрулакіса.

У Греції розслідують прослуховування телефону одного з лідерів опозиції
Нікос Андрулакіс
Фото: newsbeezer.com

Грецькі законодавці проголосували за створення слідчої комісії для розслідування факту прослуховування торік телефону опозиційного лідера Нікоса Андрулакіса.

Про це пише Reuters.

Андрулакіс є лідером соціалістичної партії “PASOK”, третьої за величиною у Греції.

На тлі скандалу прем’єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс звільнив голову розвідувальної служби країни.

Міцотакіс заявив, що прослуховування Андрулакіса з міркувань національної безпеки було законним, але “політично неприйнятним”.

“Є багато запитань, на які потрібно відповісти. Чи є ще політики та журналісти під спостереженням? Хто вирішив (ініціювати, - ред.) законне прослуховування телефонів і чому?" – запитав депутат від ПАСОК Харіс Кастанідіс.

Уряд не розкрив причини, які б виправдовували прослуховування телефону Андрулакіса. 

Депутат від керівної партії “Нова демократія” Дімітріс Кайрідіс заявив, що розкриття причини стеження порушить законодавство.

Ліва партія “СІРІЗА”, більшість в опозиції, проголосувала за створення слідчої комісії, стверджуючи, що Міцотакіс організував прослуховування телефонів. “Або була причина національної безпеки, тобто Андрулакіс був шпигуном, або її не було, і тому прослуховування телефонів було незаконним”, – заявив депутат від Коаліції радикальних лівих Джордж Катругкалос.

Міцотакіс, якого у 2023 році чекають вибори, заявив, що не знав про “законне” прослуховування телефонів і не допустив би цього, якби знав.

Відповідно до результатів опитування громадської думки, проведеному у серпні, 58,3% опитаних заявили, що скандал із прослуховуванням телефонних розмов підірвав їхню довіру до уряду, а 40,6% заявили, що їхня довіра не похитнулася.

Нагадаємо, міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що Росія може прослуховувати урядовий квартал у Берліні та інші важливі місця

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