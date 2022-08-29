У ЄС наступного тижня проведуть екстрену зустріч через ріст цін на енергоносії

9 вересня запланована екстрена зустріч міністрів енергетики ЄС щодо різкого зростання цін на енергоносії, повідомляє Reuters.

Засідання скликала Чехія, яка головує в Євросоюзі.

Як заявив нині міністр промисловості Чехії Йозеф Сікела, під час зустрічі розглядатимуть пропозицію обмежити ціну на газ, який використовується для виробництва електроенергії, або ж заходи для запобігання збоям на ринку.

У Євросоюзі хочуть знайти спільне рішення, щоб боротися зі стрімким зростанням цін на енергоносії.

Нагадаємо, глава британського уряду Борис Джонсон опублікував колонку в ЗМІ, де пояснив громадянам причини стрімкого зростання цін на енергоносії. Він зазначив, що підтримка України й покарання Росії за агресію вартують таких жертв.

А глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз найближчим часом зіткнеться з економічними викликами, пов'язаними з введеними проти Росії санкціями. Проте, на думку Борреля, це ціна свободи, і Європа повинна бути готова її заплатити.