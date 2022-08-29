Технокомпанія Ericsson остаточно припинить весь бізнес у Росії

Міжнародна технологічна компанія Ericsson оголосила про згортання всього бізнесу у Росії і закриття представництва в найбличжі місяці. У квітні вона призупинила діяльність на території РФ "на невизначений термін".
У роботі на Ericsson на території Росії було задіяно близько 400 осіб – їм обіцяють виплатити компенсації. Низка іноземних компаній продовжує продаж російського бізнесу, пише The Guardian.
Dell Technologies Inc в суботу заяила, що припинила всі операції в РФ після закриття офісів у середині серпня. Її фінський конкурент Nokia оголосила про вихід з РФ, що торкнеться близько 2000 робітників.
Ericsson спеціалізується на виробництві телекомунікаційного обладнання, і до повномасштабного вторгнення Росії збиралась розвивати в РФ 5G.