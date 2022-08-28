Болгарія не домовлятиметься з "Газпромом" про нові контракти на постачання природного газу, - уряд країни

Під час відеоконференції віцепрем’єр-міністр Болгарії Христо Алексієв чітко заявив, що уряд країни не має наміру вести переговори про новий короткостроковий, середньостроковий або довгостроковий контракт з "Газпромом".

Про це повідомляє пресслужба болгарського уряду.

Віцепрем'єр з питань економічної політики Алексієв заявив, що уряд Болгарії веде мову лише про отримання обсягів за дійсними контрактами.

Крім того, у повідомленні йдеться, що Єврокомісія підтримає Болгарію в переговорах з іншими постачальниками природного газу.

Мова насамперед йде про просилену співпрацю з метою забезпечення диверсифікації енергетики в межах Енергетичної платформи ЄС та постачання газу через трубопроводи та термінали зрідженого природного газу (СПГ), оскільки Болгарія підтвердила зацікавленість в участі в механізмах спільної закупівлі енергоносіїв, які мають бути створені.

Також повідомляється, що перспективним планом передбачено оголошення міжнародного тендеру на довгострокові поставки скрапленого газу. Очікується, що процедуру розпочне тимчасовий уряд, а рішення про укладення такого договору прийматиме черговий уряд.

Нагадаємо, раніше Німеччина та Греція наростили постачання газу до Польщі та Болгарії. Це стало відповіддю на рішення російського Газпрому призупинити постачання газу в ці країни через відмову платити за нього в рублях.