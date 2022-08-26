Росія спалює величезну кількість газу, який мав постачатися "Північним потоком", – BBC

Це сприяє утриманню ціни на енергоносії в Європі високою, а також вкрай негативно впливає на довкілля.

Росія спалює велику кількість газу в той час, як у Європі різко зросли ціни на енергоносії. Раніше цей газ експортували в Німеччину, пише BBC з посиланням на аналітиків.

Завод неподалік Фінляндії щоденно спалює приблизно газу 4,34 млн кубометрів газу, вартість яких становить $10 млн. Учені непокояться через виникнення великих обсягів вуглекислого газу та мазуту. Вони можуть погіршити танення арктичної криги: унаслідок неповного згоряння палива виникає чорний вуглець, який осідає на снігах і кризі та прискорює танення.

Газ для спалення надходить з нового заводу з виробництва скрапленого природного газу на північному заході від Петербурга – "Газпром СПГ Портовая". Перші свідчення про аномальну діяльність надійшли від громадян Фінляндії влітку – вони стали помічати великий вогонь.

"Я ніколи не бачила так багато факелів на заводі з виробництва СПГ", – заявила експертка з супутникових знімків з Університету Маямі доктор Джессіка Маккарті.

"Портовая" розташована біля компресорної станції на початку газопроводу "Північний потік-1", яким газ постачається в Німеччину. З середини червня ці постачання припинилися. Росіяни стверджують, що це спричинено технічними проблемами, але Німеччина переконана, що це політичний крок.

Фахівці називають декілька причин такого рішення Газпрому: те, що компанія збиралась використати газ для виробництва СПГ на новому заводі, але не змогла це зробити через проблеми, або те, що це є наслідком торговельного ембарго Європи у відповідь на війну в Україні.

"Більш чіткого сигналу бути не може: завтра Росія могла би знизити ціни на енергоносії. Це газ, який в інакшому випадку експортувався б "Північним потоком-1" чи альтернативними варіантами", – заявив фахівець Rystad Energy Сіндре Кнутссон.

Нагадаємо, цього тижня вартість газу в Європі сягнула $3000 за тисячу кубометрів – це перше таке здорожчання з березня. Вчора вона знову побила рекорд – $3200.

Ціна зросла після того, як Газпром заявив про чергові "планові роботи" на "Північному потоці-1" та скорочення обсягів постачання.