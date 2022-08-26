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У Baykar заявили, що ні за які гроші не продадуть Bayraktar Росії

"У цей період вся наша підтримка повністю на боці України, оскільки у нас дуже міцний зв'язок", - заявив гендиректор компанії.

У Baykar заявили, що ні за які гроші не продадуть Bayraktar Росії
Розвідувально-ударний БПЛА Bayraktar TB2 у польоті
Фото: facebook/Повернись живим

Гендиректор турецької компанії Baykar Халук Байрактар заявив, що не продасть Росії безпілотники, скільки б грошей та не пропонувала, передає BBC.

"Гроші не є для нас пріоритетом. Гроші та матеріальні ресурси ніколи не були метою у нашому бізнесі. З Україною наша дружба та співпраця тривають уже багато років. Тому скільки б грошей нам не пропонували, чесно кажучи, не може бути й мови про те, щоб у цій ситуації передати їм їх (Bayraktar - Росії, - Ред.)", - сказав Байрактар.

Гендиректор зауважив, що нині "вся наша підтримка повністю на боці України, оскільки у нас дуже міцний зв'язок".

"Ніщо не затьмарить нашої співпраці з Україною, незалежно від того, яку суму буде запропоновано, наша позиція з цього приводу зрозуміла", - додав Халук Байрактар.

До речі, рішення, кому постачати військові дрони, ухвалює і компанія, і влада Туреччини. 

Нагадаємо, раніше фонд "Повернись живим" і виробник Bayraktar підписали меморандум про подальше партнерство. 

До Дня Незалежності виробник БпЛА Bayraktar наніс на призначені для України апарати у вишиванковий візерунок. 

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