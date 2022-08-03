Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" і турецька компанія Baykar, яка виробляє зокрема ударні БПЛА Bayraktar TB2 і Bayraktar Akinci, офіційно оголосили про співпрацю.

Про це йдеться на сайті фонду.

3 серпня в Стамбулі директори організацій Халук Байрактар і Тарас Чмут підписали меморандум про подальше партнерство.

Фото: "Повернись живим"

За словами Тараса Чмута, фонд виходить на новий системний рівень роботи з міжнародними партнерами.

"Як інституція, ми усвідомлюємо, що російсько-українська війна, на жаль, не закінчиться завтра, й тому націлені на послідовну "роботу в довгу". 24 лютого все змінило, і ми прокинулися у новій реальності навколо. Віднині не лише держава є гравцем на міжнародному рівні озброєння країни, але й такі Фонди як наш. І ми готові до цього долучатися та надавати плече підтримки державі, в тому числі, виробами військового призначення", - сказав Чмут. Директор компанії Baykar підкреслив, що обом організаціям "є що одне одному дати в цій співпраці".

"Ми впевнені в тому, що спільними зусиллями ми вийдемо на нові горизонти в першу чергу демонстрації людяності та перемоги України", - додав Байрактар.

Подробиці майбутньої взаємодії сторони наразі не розкривають. Однак наразі дійшли згоди про впровадження кращих практик та міжнародних стандартів для розвитку співробітництва та залучення інших представників до такої співпраці.

Також фонд і компанія підкреслили, що планують забезпечувати одне одного всебічною підтримкою для розвитку співробітництва та реалізації нових спільних проєктів.

Фото: "Повернись живим"

Нагадаємо, нещодавно у фонді повідомили, що "Повернись живим" першим в Україні придбав безпілотний авіаційний комплекс Bayraktar TB2. Його вартість - 16 502 450 доларів США.

Комплекси виробляє Baykar —всесвітньовідома турецька військова компанія, яка з 2000 року займається виробництвом БПЛА.

Від моменту заснування у 1986-му підприємство концентрувалося на виробництві автомобільних запчастин, але згодом цей напрямок витіснило конструювання безпілотних авіаційних комплексів.

Нині Baykar створює БПЛА, як для внутрішнього, так і для зовнішнього ринку. Компанія відома, зокрема, такими ударними безпілотниками як Bayraktar TB2 і Bayraktar Akinci.