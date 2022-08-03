На Херсонщині повідомили про підозру в державній зраді очільнику комунального підприємства.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Зловмисник давав працівникам КП вказівки щодо направлення спеціальної господарської техніки комунального підприємства, за допомогою якої вороги облаштовували свої оборонні позиції навколо Херсона.
"Також за вказівкою підозрюваного з адміністративної будівлі комунального підприємства було знято Державний прапор України та вивішено прапор держави-окупанта", - додали в ОГП.
Крім того, він закликав працівників підприємства брати участь у масових заходах, які організовували окупанти.
Нагадаємо, днями СБУ викрила колаборанта в Херсоні - колишнього керівника об’єктів критичної інфраструктури. Зловмисник у березні перейшов на бік ворога і почав виступати з заявами про приєднання регіону до РФ у проросійських медіа, а українських військовослужбовців закликав скласти зброю.
Учора США оприлюднило оновлений список осіб, до яких застосують санкції. Туди потрапили херсонські колаборанти Сальдо, Стремоусов і Єлісеєв.