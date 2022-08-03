За вказівкою зрадника з будівлі підприємства зняли український стяг і повісили російський триколор.

На Херсонщині повідомили про підозру в державній зраді очільнику комунального підприємства.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Зловмисник давав працівникам КП вказівки щодо направлення спеціальної господарської техніки комунального підприємства, за допомогою якої вороги облаштовували свої оборонні позиції навколо Херсона.

Фото: Офіс Генерального прокурора

"Також за вказівкою підозрюваного з адміністративної будівлі комунального підприємства було знято Державний прапор України та вивішено прапор держави-окупанта", - додали в ОГП.

Крім того, він закликав працівників підприємства брати участь у масових заходах, які організовували окупанти.

Нагадаємо, днями СБУ викрила колаборанта в Херсоні - колишнього керівника об’єктів критичної інфраструктури. Зловмисник у березні перейшов на бік ворога і почав виступати з заявами про приєднання регіону до РФ у проросійських медіа, а українських військовослужбовців закликав скласти зброю.

Учора США оприлюднило оновлений список осіб, до яких застосують санкції. Туди потрапили херсонські колаборанти Сальдо, Стремоусов і Єлісеєв.