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На Донеччині особовий склад ДСНС евакуював цивільних із смт Нью-Йорк, Торецька та Покровська, - МВС

Із 24 лютого з населених пунктів Донецької та Луганської областей співробітниками підпорядкованих ДСНС підрозділів евакуйовано 9567 осіб.

На Донеччині особовий склад ДСНС евакуював цивільних із смт Нью-Йорк, Торецька та Покровська, - МВС
Фото: ДСНС

ДСНС продовжує евакуацію цивільного населення на Донеччині та Луганщині.

Про це повідомляє МВС на своєму офіційному Telegram-каналі.

"Особовий склад ДСНС евакуював 10 осіб із смт Нью-Йорк Бахмутського району", – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що під час евакуації в м. Торецьк рятувальники надали допомогу 71 особі, зокрема десятьом дітям та одній людині з обмеженими фізичними можливостями.

Крім того, на залізничному вокзалі в Покровську працівники ДСНС надали допомогу 598 людям, зокрема 28 дітям та 12 особам із обмеженими фізичними можливостями.

Загалом, за повідомленням МВС, із 24 лютого евакуйовано з населених пунктів Донецької та Луганської областей співробітниками підпорядкованих підрозділів 9567 осіб.

Нагадаємо, днями почалася обов’язкова евакуація людей з Донеччини.

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